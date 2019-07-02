В Красноярске строят новые спортплощадки

СЕГОДНЯ 10:41 2019-07-02T10:41:57+03:00

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В этом году обещают построить восемь спортивных и игровых площадок. Как сообщает пресс-служба администрации Красноярска, в школе №8 уже установили полосу препятствий, которая включает в себя рукоход, траншею, лабиринт, разрушенный дом, мост и лестницу. Планируется, что на таких площадках дети будут не только играть, но и готовиться к сдаче ГТО, проводить уроки физкультуры.

Новые спортивные площадки будут построены ещё в 7 школах.

«В лицее № 28 оборудуют детский городок, установят теннисные столы и уличные тренажеры. В лицее № 11, школах № 13, 46, 115, 143 и доме творчества появятся волейбольные, баскетбольные и гимнастические площадки, футбольные поля, беговые дорожки и теннисные столы. На это выделено 45,8 миллиона рублей», – пояснили в мэрии.

Благодаря программе обеспечения шаговой доступности занятий спортом, современные и спортивные игровые площадки появились уже в тридцати восьми школах.

Пользоваться ими могут все красноярцы.

ИСТОЧНИК KP.RU