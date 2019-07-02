Кладбище «Бадалык» незаконно расширяют

СЕГОДНЯ 10:22 2019-07-02T10:22:51+03:00

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Организация погребения регулируется законодательством и за его соблюдением следит прокуратура.

Так, в Красноярске выявлены самовольно занятые участки для захоронений на кладбище «Бадалык», огороженные бетонным бортом с установкой металлической ограды, так называемые бетонные ячейки.

Это нарушение ч. 1 ст. 25, ч. 1 ст. 26 Земельного кодекса Российской Федерации, и считается захватом. Муниципальному предприятию города Красноярска «Ритуальные услуги», ООО «Ритуал-Сервис» направлены уведомления об освобождении незаконно занятых участков для захоронений.

Еще одно возможное нарушение – деление между ритуальными организациями полигоне с лигнином площадью 16 га, - такое предложение было озвучено администрацией города в мае этого года. По предположению администрации, ритуальные организации должны были рекультивировать эту территорию, что отразилось бы на конечной цене погребения для потребителей.

Первому заместителю Главы города объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

ИСТОЧНИК KP.RU