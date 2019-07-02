Лес горит в шести районах Красноярского края

СЕГОДНЯ 09:04 2019-07-02T09:04:29+03:00

Ситуацию мониторят несколько раз в день

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Ежедневно и по несколько раз Лесопожарный центр выкладывает данные о ситуации с лесными пожарами. По данным на утро 2 июля лес горит на севере края — Богучанский, Кежемский, Эвенкийский, Северо-Енисейский, Мотыгинский и Тасеевский районы. Общая площадь пожаров составляет 42 тысячи гектаров, а их количество — 45. В тушении принимают участие 530 человек и 48 единиц техники.

Вместе с Иркутской областью Красноярский край одновременно испытывает две прямо противоположные чрезвычайные ситуации: наводнение в одних районах и лесные пожары в других.

Часть пожаров, которые зафиксированы в удаленных районах, не тушат, поскольку они не угрожают населенным пунктам, а затраты на их ликвидацию больше, чем нанесенный огнем вред. Сейчас таких пожаров 18 на площади - 13 456 га, за ними ведется контроль.

И, кстати, некоторые пожары могут быть даже полезны, поскольку очищают лес и дают возможность роста новым деревьям.

ИСТОЧНИК KP.RU