В Красноярском крае выросли тарифы на коммунальные услуги

СЕГОДНЯ 08:37 2019-07-02T08:37:55+03:00

Платить будем больше с 1 июля

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С 1 июля в крае изменятся тарифы на коммунальные услуги (отопление, горячая и холодная вода, водоотведение, электрическая энергия, газ). Рост платы граждан по комплексу коммунальных услуг, в зависимости от типа благоустройства дома, увеличится не более чем на 2,7%.

Напомним, в первом полугодии рост платы уже был, он составил 1,7%.

Рост платы ограничивается и не может быть выше установленных 1,7% и 2,7%. Ежегодно в краевом бюджете предусматриваются субвенции муниципальным образованиям на реализацию мер по ограничению роста платы граждан за коммунальные услуги. На 2019 год предусмотрены средства на эти цели в размере 4,6 млрд рублей.

Более 700 тысяч граждан, имеющих льготные статусы, также получают господдержку из краевого бюджета: право на получение выплат имеют инвалиды, ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные граждане, многодетные семьи и другие. Еще более 80 тысяч семей в крае пользуются субсидией на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Перерасчет социальных выплат производится автоматически после получения сведений о новом размере платы от жилищных организаций.

Напомним, горячая линия по вопросам ЖКХ работает в будние дни с 9.00 до 20.00. Жители края могут получить консультации по телефону: 8-800-333-70-07 (бесплатный звонок для всех жителей Красноярского края), а также через online-консультант в рубрике "Вопрос-ответ" на сайте gkh24.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU