2019-07-02T08:22:43+03:00
Происшествия

В Норильске мужчина украл у друга 100 тысяч долларов и купил дом на юге

Но жить он будет не там
Татьяна РЯБИНИНА
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Вместо дома на юге - казенный дом.Вместо дома на юге - казенный дом.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Норильска заявил в полицию о пропаже крупной суммы из квартиры. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в квартире жил друг хозяина, он узнал, что в сумке для ноутбука лежат 100 000 долларов США и решил их присвоить. Когда хозяина не было дома, он забрал деньги и вылетел как говорят в Норильске, «на материк».

Сумма в рублях на момент совершения кражи по курсу ЦБ составила свыше 5,6 млн рублей.

В ходе расследования выяснилось, что 51-летний мужчина уехал с чужими деньгами в Ростовскую область, где купил жилой дом. Там он был задержан и доставлен в Норильск.

Что в итоге принесли ему украденные доллары? На жилой дом с земельным участком стоимостью 2,2 млн рублей наложен арест. Мужчина арестован и его будут судить.

Статья 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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