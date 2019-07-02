В Красноярске убийство продавца пылесосов «Кирби» раскрыто через шесть лет

СЕГОДНЯ 06:29 2019-07-02T06:29:43+03:00

Под суд пойдут двое, еще трое под следствием

Изменить размер текста: A A

В 2013 году в Ленинском районе Красноярска, недалеко от автомойки был убит 38-летний мужчина, который занимался реализацией пылесосов «Кирби». Долгое время подозреваемые скрывались от следствия, и только в 2017 году удалось установить их местонахождение

Выяснилось, что партнер погибшего решил единолично завладеть их совместным бизнесом, и убрать соперника.

Он обратился за помощью к своему знакомому – 25-летнему жителю города Иркутска, а тот, в свою очередь, нашел еще троих, которые согласились выполнить заказ.

Они приехали в Красноярск, несколько дней следили за предпринимателем, а 31 октября 2013 у здания, где располагался офис фирмы, один из них, при пособничестве остальных убил его, нанеся множественные ножевые ранения.

В отношении двух участников заказного убийства расследование завершено и направлено в суд. В отношении троих подозреваемых из Бурятии и Иркутской области, которые выполняли заказ, уголовные дела еще расследуются.

ИСТОЧНИК KP.RU