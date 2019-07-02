В Красноярске убийство продавца пылесосов «Кирби» раскрыто через шесть лет
В 2013 году в Ленинском районе Красноярска, недалеко от автомойки был убит 38-летний мужчина, который занимался реализацией пылесосов «Кирби». Долгое время подозреваемые скрывались от следствия, и только в 2017 году удалось установить их местонахождение
Выяснилось, что партнер погибшего решил единолично завладеть их совместным бизнесом, и убрать соперника.
Он обратился за помощью к своему знакомому – 25-летнему жителю города Иркутска, а тот, в свою очередь, нашел еще троих, которые согласились выполнить заказ.
Они приехали в Красноярск, несколько дней следили за предпринимателем, а 31 октября 2013 у здания, где располагался офис фирмы, один из них, при пособничестве остальных убил его, нанеся множественные ножевые ранения.
В отношении двух участников заказного убийства расследование завершено и направлено в суд. В отношении троих подозреваемых из Бурятии и Иркутской области, которые выполняли заказ, уголовные дела еще расследуются.
ИСТОЧНИК KP.RU