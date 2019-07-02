2019-07-02T05:50:53+03:00
Происшествия

В Красноярском крае в ДТП пострадали 8 человек

В том числе трое детей
Татьяна РЯБИНИНА
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В аварии пострадали 8 человек.В аварии пострадали 8 человек.Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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Авария произошла на автодороге Р-257 «Енисей», на 101 км.

28-летняя женщина за рулем «Тойота Марк 2» выехала на встречную полосу, где и столкнулась с автомобилем «Тойота Гранвия». В результате аварии пострадали 38-летний водитель и пятеро пассажиров минивэна – две женщины, 13-летний подросток и четырехлетние девочка и мальчик. Все они доставлены в больницу. Кстати, у детей незначительные травмы, так как малыши находились в детских автокреслах, а подросток был пристегнут ремнем безопасности. Медицинская помощь потребовалась водителю и пассажиру легкового автомобиля.

Выезд на встречную полосу является самым частым и самым опасным нарушением правил дорожного движения. Дорожные полицейские призывают воителей не совершать необдуманных маневров и выбирать оптимальный скоростной режим с учетом погоды и состояния дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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