В Красноярском крае с 1 июля подорожала электроэнергия

СЕГОДНЯ 04:50 2019-07-02T04:50:18+03:00

Квитанции с новыми тарифами жители получат в августе

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В целом рост цен составит около 3%. Изменения коснулись всех категорий тарифов, в том числе дифференцированных по двум или трем зонам суток.

В августе 2019 года жители региона получат квитанции ПАО «Красноярскэнергосбыт», рассчитанные с учетом новых тарифов.

С 1 июля 2019 года действуют следующие одноставочные тарифы:

Подробно ознакомиться с новыми тарифами можно на сайте ПАО «Красноярскэнергосбыт» krsk-sbit.ru в разделе «Тарифы».

ИСТОЧНИК KP.RU