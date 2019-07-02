В Красноярске многодетный сотрудник полиции получил деньги на квартиру

СЕГОДНЯ 04:35 2019-07-02T04:40:15+03:00

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С 2000 года в крае пенсионерам, ветеранам МВД, предоставлено 108 государственных жилищных сертификатов на общую сумму более 143 млн. рублей. С 2011 года единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилья получили 144 сотрудника и пенсионера органов внутренних дел Красноярского края на сумму свыше 385 млн. рублей. Суммы у всех разные, зависят от стажа работы, состава семьи и т.п.

На этот раз повезло многодетному отцу, майору полиции.

Официальные документы на улучшение жилищных условий ему вручил заместитель начальника Главка генерал-майор полиции Олег Стефанков.

Сумма не разглашается, но она достаточная, чтобы купить среднюю 4-комнатную квартиру.

Напомним, законом установлено преимущественное право получения такой выплаты сотрудникам органов внутренних дел и гражданам, уволенным со службы в органах внутренних дел с правом на пенсию, имеющим трех и более детей, удостоенных звания Героя Российской Федерации или являющимися ветеранами боевых действий на территории Афганистана. В прошлом году в этот перечень включили сотрудников с детьми-инвалидами.

ИСТОЧНИК KP.RU