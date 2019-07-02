Губернатор края Александр Усс проверил в Канске ситуацию с подтоплением

СЕГОДНЯ 04:20 2019-07-02T04:20:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Причиной подтоплений в Канске стала выпавшая за выходные дни более чем двухмесячная норма осадков. Уровень воды в реке Кан при норме в 3,5 метра поднялся примерно до 4,4 метра. Сейчас уровень воды снижается, но еще затоплены более 200 дачных участков и около 140 придомовых территорий. Самое главное, нет пострадавших. Никто из жителей подтопленных территорий не пострадал, жители затопленных домов ушли к родным и друзьям, также им предоставили возможность заселиться в гостиницу "Сибирь".

Губернатор края лично проверил, что сейчас происходит в Канске, он отправился туда на вертолете. Частные дома в зоне подтопления Александр Усс посетил вместе прокурором края Михаилом Савчиным, начальником ГУ МВД по краю Александром Речицким, первым заместителем начальника ГУ МЧС России по краю Вадимом Сизых.

Объектами внимания стали подтопленные территории в поселках Строителей, Новый Путь, Мясокомбината, в районе Гавань и другие.

"…. мы исходим из того, что пик опасности пройден. Сейчас главная задача состоит в том, чтобы обеспечить сохранность имущества граждан, а затем помочь им надлежащим образом оформить документы для компенсации понесенного ущерба", - отметил Александр Усс.

По предварительным оценкам, общее количество пострадавших около 300 человек, глава региона заверил, что помощь будет оказана, для этого будут созданы мобильные приемные, в которых будут работать специалисты разных ведомств.

ИСТОЧНИК KP.RU