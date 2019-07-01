«Еле выскочить успела»: в Красноярске горело общежитие на улице Верхней

СЕГОДНЯ 12:58 2019-07-01T12:58:52+03:00

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Крупный пожар случился в понедельник, 1 июля, в Красноярске. Полыхнуло здание общежития на улице Верхней, 3б. Как рассказали в ГУ МЧС ПО Красноярскому краю, сообщение на пульт дежурнрго поступило в 11.13 по местному времени - полыхнули три комнаты на пятом этаже. Уже через несколько минут пожарные были на месте. К тому моменту огонь уже перекинулся на крышу здания и начал метр за метром пожирать кровлю. Основную опасность, говорят спасатели, представляло то, что пламя могло охватить и другие комнаты.

К приезду пожарных часть жителей эвакуировались из здания сами.

- Еле выскочить успела, - говорит Альбина С. (девушка приехала в Красноярск из деревни на каникулы к сестре). - Сестра-то у меня на работе была, ну, а я спала еще. Благо, проснулась от запаха. Вот, выскочила...

Четырех взрослых и одного малыша из огня вызволили пожарные. К счастью, успели.

- В 11.53 огонь удалось локализовать на площади в 70 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС по Красноярскому краю. - На тушение привлекалось 45 человек и 15 единиц техники.

Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU