Самой красивой сотрудницей ГИБДД стала Анастасия Левочко из Канска

СЕГОДНЯ 12:32 2019-07-01T12:33:49+03:00

За Анастасию проголосовали 1988 раз Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

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Стали известны имена победительниц фотоконкурса «Красавица в погонах». Напомним, он проводился на сайте «Комсомолки» в преддверии профессионального праздника сотрудников дорожной полиции. День ГИБДД отмечается 3 июля.

По итогам голосования 1 место заняла Анастасия Левочко – работает в Межмуниципальном отделе МВД России «Канский». Результат впечатляющий – 1988 голосов. Уверенная победа!

- Чувство справедливости и готовность помогать людям привели меня на службу в ОВД, - говорит Анастасия. - Я с каждым днем убеждаюсь, что сделала правильный выбор. Стараюсь всегда оставаться честным, ответственным человеком, соблюдать закон и помогать близким.

За Кристину Радченко проголосовали 1897 раз Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

На 2 месте Кристина Радченко – сотрудница ОГИБДД МО МВД России «Дзержинский». За нее проголосовали 1897 раз.

- Это была мечта детства - идти по стопам отца работать в правоохранительных органах, - рассказала Кристина «Комсомольской правде» - Красноярск. - Считаю выбранную профессию важной и нужной в нашем обществе.

3 место и 1077 голосов! Это результат Инны Груздевой, которая в настоящее время несет службу в ОРДПС ГИБДД МО МВД России «Емельяновский» в должности заместителя командира 1-ого взвода.

- Профессия полицейского очень важна, - уверена Инна. - Всегда нравилось помогать людям, попавшим в непредвиденные жизненные ситуации.

Инна Груздева и 1077 голосов Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

«Комсомольская правда» поздравляем участниц фотоконкурса с предстоящим профессиональным праздником. Вы милые, прекрасные и очаровательные. Приглашаем всех 2 июля в пресс-центр «Комсомольской правды» (Красноярск, ул. Никитина 3 «Б») в 17.00 на торжественное награждение.

Финалисткам вручат подарки от «Комсомолки» и наших партнеров. Обладательница 1 места Анастасия Левочко, кроме этого, получит в подарок фотосессию от профессионального фотографа «Комсомольской правды» и интервью на радио.

Сотрудницам дорожной полиции, которым в этот раз не удалось занять призовые места, будут вручены дипломы за активное участие.

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ИСТОЧНИК KP.RU