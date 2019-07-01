Суд дал 8 лет строгого режима мужчине, жестоко надругавшемуся над 17-летней девушкой

СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-01T12:03:44+03:00

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В Красноярском крае суд вынес приговор 37-летнему мужчине, жестоко надругавшемуся над умственно неполноценной соседкой. Ему дали 8 лет 6 месяцев колонии строгого режима, сообщает ГСУ СКР по Красноярскому краю. Известно, что произошло все в мае 2018 года. 17-летняя девушка зашла в гости к соседу.

- Понимая, что девушка страдает умственной отсталостью и не до конца осознает характер своих действий, обвиняемый уговорил ее выпить с ним алкогольные напитки, а затем, используя беспомощное состояние потерпевшей, совершил изнасилование, - рассказали в краевом Следкоме.

Вины своей преступник так и не признал. Пока шло следствие с ним работали психологи и психиатры, их вердикт: вменяем и полностью отдает себе отчет в действиях. Что касается жертвы, ей также понадобилась помощь специалистов. Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU