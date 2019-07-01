В Красноярске закрыли маршрут от железнодорожного вокзала до аэропорта

СЕГОДНЯ 11:44 2019-07-01T11:44:23+03:00

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С 1 июля в Красноярске прекратил работу автобусный маршрут №203 (железнодорожн ный вокзал - аэропорт). Как рассказали в минтрансе Красноярского края, пока уточняется на совсем закрыт маршрут, или же его вскоре возобновят. В аэропорту же уточнили, что данный маршрут не пользовался спросом у пассажиров.

Отметим, что маршрут №202 (автовокзал - аэропорт) продолжает работу. Надолго ли - неизвестно. Стоимость проезда в нем - чуть больше 80 рублей. Напомним, что оба маршрута запустили в январе этого года, а весной - перевели на круглосуточный режим работы. Добавим, что ранее в Красноярске уже пытались запустить прямой маршрут до аэропорта, однако в 2016 году его убрали - так же из-за низкого пассажиропотока и покупательского спроса. Впрочем, некоторые красноярцы уже высказали мнение, что, возможно, дело не в пассажирах, а в организации работы самих маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU