«Блюдо высокой дорожной кухни»: в Красноярске начали укладывать новый вид асфальта

СЕГОДНЯ 09:51 2019-07-01T09:51:20+03:00

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Новый вид асфальта, щебеночно-мастичный, начали укладывать в городе красноярские дорожники. Об этом в своем Инстаграме рассказал глава Красноярска Сергей Еремин, назвав новый асфальт «блюдом высокой дорожной кухни».

В мэрии говорят: укладка щебеночно-мастичного асфальта в городе идет в рамках эксперимента. В дальнейшем специалисты будут отслеживать, как дорожное полотно покажет себя в условиях эксплуатации. И если его характеристики будут лостаточно высокими, покрытие будут использовать в городе повсеместно. Как сообщил градоначальник, щебеночно-мастичный асфальт - самый современный и прочный материал, в состав которого входят щебень крупной фракции и волокна целлюлозы. Последние «схватывают» битум, не давая ему расползаться в разные стороны. Таким образом, асфальт остается пластичным и не растекается.

Добавим, что новый асфаль появится пока только на трех улицах Красноярска - Мичурина, Глинки и Ястынской.

ИСТОЧНИК KP.RU