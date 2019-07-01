2019-07-01T07:57:08+03:00
Происшествия

Последствия ливня: в Красноярске за ночь с улиц откачали 1 290 кубометров воды

Работа по ликвидации ЧП продолжится и днем
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Последствия ливня: в Красноярске за ночь с улиц откачали 1 290 кубометров водыПоследствия ливня: в Красноярске за ночь с улиц откачали 1 290 кубометров водыФото: Мария ЛЕНЦ
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В администрации Красноярска рассказали о последствиях ливня, который обрушился на город накануне вечером. За ночь с улиц Красноярска коммунальным службам удалось откачать 1 290 кубометров воды. Работа по ликвидации ЧП продолжится и днем 1 июля. Как рассказали в мэрии, помимо традиционно подтопляемых участков убирать воду пришлось и с новых.

- Минувшей ночью техника МП САТП помимо плановых работ по откачке работала по заявкам, поступившим в службу 005. Всего за ночь поступило 15 заявок с улиц 2-я Брянская, 2-я Красногорская, Маерчака, Лесопарковая, Караульная, 78 Добровольческой бригады, Семафорная, Мичурина, Авиаторов, Алексеева, Качинская, Щорса, Вокзальная, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», - сообщает пресс-служба администрации Красноярска.

Помимо этого на городские улицы вышли и усиленные бригады дорожников ( МП «ДРСП Ленинского района» и МП «ДРСП Левобережное»).Всю ночь они держали вахту на Щербакова, Котовского, Новой, Пионерской правды, Транзитной и Дудинской. Всего в городе работала 21 единица откачивающей техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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