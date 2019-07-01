Дешево, сердито, надежно! Красноярский школьник придумал сигнализацию, работающую в экстремальных условиях

СЕГОДНЯ 07:41 2019-07-01T09:27:38+03:00

Уже вскоре она станет еще «умнее»: будет передавать сообщение о взломе на мобильник хозяина

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Пьезоизлучатель, геркон, конденсатор, плата, транзисторы, питающие элементы - слова для далекого от техники человека, прямо скажем, пугающие. Но не для ученика красноярской школы №24 Виктора Алексеева. Парень разработал и самостоятельно собрал автономную охранную систему, сообщает пресс-служба администрации Красноярска. Да какую! Все элементы сигнальной системы отечественного производства, стоят сущие копейки. Для сравнения: охранная система Алексеева обойдется всего в 420 рублей, менее эффективные зарубежные аналоги - от 5 000 рублей. Ну, что сказать: дешево, сердито и... надежно.

- Принцип действия прост: небольшая коробочка крепится на любую поверхность, источник питания не требуется, при попытке проникновения на территорию или в помещение сигнализация реагирует на открывание двери, подает звуковой и световой сигнал, - рассказали об изобретении в мэрии Красноярска.

На вид скромно, зато надежно Фото: администрация Красноярска

Человеку, рискнувшему пробраться незанонно в дом, офис (или любое другое помещение, где будет установлена такая «охранка») придется несладко. Прежде всего, его ждет пронзительный звук и вспышки света - это оказывает на незванного гостя чисто психологический эффект.

- Сигнализация может работать при экстремальной температуре от минус 40 до плюс 50, - пояснил сам изобретатель. - Она очень компактная - не больше 2 сантиметров в длинну, водонепроницаемая.

Остается добавить, что уже вскоре сигнализация станет еще «умнее»: будет передавать сообщение о взломе на мобильник хозяина.

ИСТОЧНИК KP.RU