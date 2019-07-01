Дожди и грозы: синоптики рассказали, каким будет начало июля в Красноярске

СЕГОДНЯ 06:20 2019-07-01T06:20:38+03:00

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Начало июля в Красноярске ожидается не таким жарким, как конец первого летнего месяца. Хотя жара регион не отпустит. Как рассказали синоптики Среднесибирского УГМС, перва неделя июля принесет красноярцам дожди и грозы с усилением ветра.

В понедельник, 1 июля, в краевом цетре ожидается дождь, облачность, ветер северо-западный cо скоростью 2-7 метров в секунду. Порывы будут достигать 13 метров в секунду. Столбики термометров в Красноярске поднимутся до 22 - 24 градусов. Во вторник и среду - на несколько градусов теплее: в Красноярске ожидается до плюс 29. Пятница, 5 июля, станет самым жарким нем на неделе. Метеорологи обещают до плюс 30 градусов. На выходных жара спадет, но только на пару градусов.

Всю эту неделю, по мнению метеорологов, ожидаются дожди. Возможны грозы. Так что вооружайтесь зонтиками, если боитесь промокнуть.

ИСТОЧНИК KP.RU