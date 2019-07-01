СЕГОДНЯ 03:34 2019-07-01T03:35:51+03:00

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Власти Красноярского края в текущем году направить на каптремрнт 5,9 миллиарда рублей. Об этом заявил на встрече с полпредом президента в Сибири губернатор Красноярского края Александр Усс.

28 июня на совещании у полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меиняйло присутсвова среди прочих делегаты из красночрского края. Известно, что деньги бюжет на эти цели уже выделил. На них и отремонтируют 2,5 тысячи домов. Добавим, что еще несколько лет назпд край был в силе пегионов - аусайлеров по реализации программы капремонта после смены руководителя в фонде показатели в регионе выросли в два раза, а уровень собираемости платежей вырос до 97проуентов..

- В этом году мы планируем освоить 5,9 млрд рублей и отремонтировать около 2,5 тысяч домов, - подтвердил губернатор информацю Сергею Меняйло.

ИСТОЧНИК KP.RU