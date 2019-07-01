Пять районов Красноярска останутся без горячей воды на 10 дней

СЕГОДНЯ 02:58 2019-07-01T02:58:30+03:00

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Коммунальные службы готовятся к предстоящему отопительному сезону, который в Сибири, как известно, непрост. В связи с этим в Красноярске проходят отключения горячего водоснабжения. По данным службы 005, с 1 июля в Красноярске отключат горячую воду сразу в 5 районах города. Отключение продлится с 09.00 1 июля до14.00 10 июля

Где именно отключат воду? Ее до 10 июля не будет в Свердловском, части Кировского, Центральном (кроме Покровки), Железнодорожном и Октябрьском районах. Кроме того, горячей воды не будет в домах на улице Белинского Советского района. По данным сервиса 005, горячей воды не будет в следующих домах: Тотмина 33 (д/сад), 35, 37; Юшкова 40, 42, 44, 44а, 46, 48; Красноярский рабочий 45а, 47, 47а; Коломенская 17а, 17б.

Практически во всех случаях плановые отключения связаны с ремонтом запорной арматуры или подготовкой ТЭЦ-2 у отопительному сехону. Во время последнего в сети вода подается под давлением, чтобы выявить существенные недостатки и места износа. Температуру воды в хоне отключения

Не исключено, что подачу орячуей воды возобновят раньше указанных сроков.

ИСТОЧНИК KP.RU