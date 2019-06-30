Летевший из Японии Boeing экстренно сел в Красноярске из-за недомогания пассажира

СЕГОДНЯ 19:49 2019-06-30T19:49:53+03:00

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Boeing, летевший из Японии в Польшу, совершил вынужденную посадку в Красноярске из-за внезапного недомогания одного из пассажиров.

По словам источника в аэропорту Красноярска, во время полета мужчине средних лет стало плохо. Так, что пилотам пришлось запросить немедленную посадку. После приземления «борта» человека тут же сняли с рейса и отправили в больницу.

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

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Boeing авиакомпании NordStar, на борту которого находилось 173 человека (166 пассажиров и 7 членов экипажа) совершил вынужденную посадку в аэропорту Красноярска. Напомним, авиалайнер летел из Новосибирска в китайский Санья. Однако после взлета экипаж заметил, что лобовое стекло треснуло, и командир корабля запросил вынужденную посадку в Красноярске. Перед приземлением самолет несколько часов летал над городом, чтобы выработать топливо. При этом в авиакомпании говорят, что растрескивание несилового контура стекла пассажирам не несет никакой опасности. Однако пилот принял совершенно правильное решение, отказавшись от дальнейшего полета (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU