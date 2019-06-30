2019-06-30T19:49:53+03:00
Происшествия

Летевший из Японии Boeing экстренно сел в Красноярске из-за недомогания пассажира

Мужчину увезли в больницу прямо с борта
Ася ЖУКОВА
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Летевший из Японии Boeing экстренно сел в Красноярске из-за недомогания пассажира.Летевший из Японии Boeing экстренно сел в Красноярске из-за недомогания пассажира.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Boeing, летевший из Японии в Польшу, совершил вынужденную посадку в Красноярске из-за внезапного недомогания одного из пассажиров.

По словам источника в аэропорту Красноярска, во время полета мужчине средних лет стало плохо. Так, что пилотам пришлось запросить немедленную посадку. После приземления «борта» человека тут же сняли с рейса и отправили в больницу.

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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