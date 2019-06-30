Мощная гроза с ливнем и крупным градом обрушилась на Красноярск

СЕГОДНЯ 17:50 2019-06-30T17:55:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Оглушительный гром, град величиной с ноготь большого пальца… В последний день июня на Красноярск обрушилась непогода.

- Понятно, все знали: с самого утра было штормовое предупреждение от МЧС, - обсуждают в соцсетях. – Но лето у нас короткое, каждый выходной на счету. Считай, треть прошла. Так что все равно надеялись – обойдется. Кто на дачу поехал, кто на природу.

Не обошлось. Примерно час назад небо заволокло черными тучами. И сверху хлынули потоки воды. От грохота грома завыла сигнализация у машин, засверкали молнии, шрамами разрезающие небо.

- Ну, бушует стихия, нам не привыкать, - говорят жители Железнодорожного района. – А тут по подоконникам будто кто-то начал стрелять крупной дробью, с неба буквально сыпались куски льда. Величиной как с ноготь большого пальца или лесной орех. И резко похолодало. Хотя весь день было нежарко.

Судя по прогнозам синоптиков, плохая погода в городе задержится. В первый день июля в Красноярске будет дождь с грозой, пишут на сайте Среднесибирского УГМС. Температура плюс 27-29. Порывы ветра при грозе до 14 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU