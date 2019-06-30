2019-06-30T16:11:30+03:00
Происшествия

В Хакасии 9-летний мальчик упал из окна пятого этажа и выжил

Следком ведет проверку ЧП
Ася ЖУКОВА
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В Хакасии 9-летний мальчик упал из окна пятого этажа и выжил.В Хакасии 9-летний мальчик упал из окна пятого этажа и выжил.Фото: Ася ЖУКОВА
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В Саяногорске (Хакасия) 9-летний мальчик выпал из окна пятого этажа и остался жив. Проверкой ЧП занялись следователи, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике.

Все случилось вечером 22 июня. Школьник был у себя дома вместе с двоюродной сестрой. В какой-то момент он влез на подоконник, чтобы выглянуть в окно на улицу. Но не удержался и свалился вниз.

Очевидцы тут же позвонили в «скорую», мальчика экстренно доставили в больницу. У него компрессионный перелом позвоночника, сотрясение головного мозга, ушибленные раны. Сейчас за его здоровье борются врачи.

А следователи – повторимся – проверяют ЧП. По итогам изучения будет вынесено решение, нужно ли возбуждать уголовное дело.

Между тем в СУ СК России напоминают: каждый год весной и летом регистрируются случаи гибели/травмирования детей вследствие падения из окон.

- Чтобы не попасть в печальную статистику, не приучайте детей играть у окон, не оставляйте малышей без присмотра! – призывают следователи. – И обязательно установите фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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