2019-06-30T15:08:13+03:00
Происшествия

«Спасибо за маму!»: в Лесосибирске прохожий спас из огня жильцов горящего дома

Дочка одной из женщин нашла его в соцсетях
Ася ЖУКОВА
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«Спасибо за маму!»: в Лесосибирске прохожий спас из огня жильцов горящего дома. На фото Александр Джурабеков. Фото: ЧП Лесосибирск, соцсети.«Спасибо за маму!»: в Лесосибирске прохожий спас из огня жильцов горящего дома. На фото Александр Джурабеков. Фото: ЧП Лесосибирск, соцсети.
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В Лесосибирске Красноярского края прохожий разбудил и вывел из огня жильцов полыхающего дома. Дочка одной из женщин нашла его в соцсетях, чтобы сказать спасибо.

... Страшный пожар случился на улице Победы,15 как раз после дня города, в ночь на 30 июня. Все спали, а здание потихоньку занималось пламенем, по коридорам полз едкий дым. Все могло бы закончиться трагедией, если бы не прохожие. Они вызволили жильцов из огненной ловушки.

- Спасибо всем и отдельно каждому, кто принимал участие в спасении мой мамы, семьи и жителей дома! – написала в соцсетях Анжелика С., дочь одной из женщин. - Отзовитесь ребята, кто первыми увидели огонь с улицы, разбудил жильцов и спасал людей из горящего дома?

В результате откликнулись двое. Приводим их рассказы.

Александр Джурабеков:

- Шли с женой домой, заметили, что в доме пожар. Я сразу побежал стучать в окна первых этажей, кричал: «Пожар». К этому моменту уже собрались люди, мужики пытались открыть дверь в подъезд. Кто-то из жильцов открыл дверь, мы побежали на второй этаж. Я стал стучать в двери квартир. Пока набирали воду в ведро, весь второй этаж заполонил едкий дым, пришлось выбежать на улицу. Надеюсь, что всех смогли разбудить и никто не пострадал. Мужики - молодцы.

Артем Капустин:

Мы одними из первых увидели в окне огонь и бросились стучать в окна. Не могли открыть дверь входную в подъезде. Я звонил в пожарную охрану. В итоге дозвонился в полицию и сообщил о пожаре. Как-то дверь открыли, все побежали в дом стучали в двери. Я забежал одну из квартир, там была молодая девушка с ребенком. Я сообщил ей о пожаре. Мама схватила ребенка и выбежала. Короче, помогали до конца пожара. Слава Богу, все живы!

Девушка написала каждому: «Человеческое вам Спасибо! Храни вас Господь!». И добавила: были и другие:

- Хочется поблагодарить Никиту Свириденко и его друга, которые помогли жильцам выбраться из горящего дома, лично мою маму вывел на улицу. Спасибо тебе огромное, наш герой…

Отметим, по словам очевидцев, пожарные сработали слаженно и профессионально. Квартира загорелась в час ночи, через полчаса очаг удалось локализовать. А около трех часов ночи пожар полностью ликвидировали. На тушение привлекали 20 человек и пять спецмашин. Причины случившегося пока устанавливаются. Местные жители говорят: в квартире, где начался пожар, на тот момент никого не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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