2019-06-30T14:31:01+03:00
Происшествия

Не виноватая я! За бурную ночь девушка подарила себе кошелек кавалера

Заметила на тумбочке и не смогла устоять
Ася ЖУКОВА
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Не виноватая я! За бурную ночь девушка подарила себе кошелек кавалера.Не виноватая я! За бурную ночь девушка подарила себе кошелек кавалера.Фото: Мария ЛЕНЦ
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«Высокие, высокие отношения», так комментируют в соцсетях случай, произошедший в Усть-Абаканском районе Хакасии. Там 35-летняя женщина после ночи со знакомым решила себя наградить и присвоила все деньги из его кошелька.

Дело было в деревне Ковыльная. К местному жителю приехала в гости из Черногорска 35-летняя подруга. Женщина решила остаться ночевать. Хозяин заснул, а она смотрела телевизор.

И тут заметила на тумбочке кошелек кавалера. Заглянула, а в нем 17 тысяч рублей. Для нее это деньги немалые. В итоге гостья переложила в свою сумочку все до единой купюры. А кошелек закинула под кровать – подальше.

Утром мужчина обнаружил пропажу. Но даже не заподозрил подругу. Подумал, просто положил кошелек в другое место и забыл. Тем более надо было срочно везти возлюбленную в Черногорск.

Вернувшись домой, все перерыл. И не найдя кошелек, позвонил в полицию. Когда за женщиной пришли, она сразу созналась. Разоткровенничалась: увидела такую крупную сумму и не смогла устоять. Деньги уже успела потратить – на себя.

В конце концов, было заведено уголовное дело по статье «Кража». И теперь подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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