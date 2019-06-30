«Веганы-завистники?»: В Красноярске пожарных вызвали на шашлыки
Этот курьезный случай произошел в Ленинском районе Красноярска. Здесь в один из домов на улице Шевченко соседи вызвали пожарных, чтобы потушить... мангал с шашлыками, рассказали в паблике «ЧП – Красноярск». Прибыли сразу три машины, иронизируют очевидцы.
А вот в соцсетях мнения разделились.
ЗА
- Я сам на балконе жарю, и мне все равно.
- Аж три пожарных машины на один мангал. Вопрос: Пожарные ехали тушить мангал или кушать шашлык?
- 146%, что в пожарку стуканули веганы-завистники!
- Странно, что не вертолет тушить прилетел, а всего три машины. Шутка ли, целый мангал.
ПРОТИВ
- Шутки шутками, а жарить в неположенном месте шашлыки могут только (сами знаете кто). Не дай бог пожар, сколько может людей погибнуть.
- От жары с ума посходили. Скоро начнут кур и овец дома держать и в ванной резать.
- Вечеринка – огонь.
- А кто-то в этот момент мог по-настоящему гореть.
- Запрещено разведение огня в городе, правильно вызвали! Всегда идиоты найдутся – мангал развести.
- Мангал одноразовый... Небольшой ветер, маленькая искра, и этих трех пожарок не хватит.
- Это в моем общежитии произошло, на 1-м и 2-м этаже такой дымоган был, ничего не видно было!
- Была у бабушки на Глинки, вот уже собралась домой, как смотрю в 25-м доме с балкона дым идет. Вызвали пожарных, а там, оказывается, шашлы на балконе в мангале жарили!
... Правда, позже выяснилось, дело тут все-таки не в шашлыках.
- Никто их не жарил, - пояснили соседи. – Одинокий отец с двумя детьми уехали куда-то, а каким образом загорелся мангал, остается загадкой. Пожарные сказали, что там что-то вроде дымовой шашки было.
ИСТОЧНИК KP.RU