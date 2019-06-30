«Веганы-завистники?»: В Красноярске пожарных вызвали на шашлыки

СЕГОДНЯ 13:50 2019-06-30T13:50:56+03:00

В Красноярске пожарных вызвали на шашлыки. Фото: ЧП - Красноярск.

Прибыли три машины на один мангал

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Этот курьезный случай произошел в Ленинском районе Красноярска. Здесь в один из домов на улице Шевченко соседи вызвали пожарных, чтобы потушить... мангал с шашлыками, рассказали в паблике «ЧП – Красноярск». Прибыли сразу три машины, иронизируют очевидцы.

А вот в соцсетях мнения разделились.

ЗА

- Я сам на балконе жарю, и мне все равно.

- Аж три пожарных машины на один мангал. Вопрос: Пожарные ехали тушить мангал или кушать шашлык?

- 146%, что в пожарку стуканули веганы-завистники!

- Странно, что не вертолет тушить прилетел, а всего три машины. Шутка ли, целый мангал.

ПРОТИВ

- Шутки шутками, а жарить в неположенном месте шашлыки могут только (сами знаете кто). Не дай бог пожар, сколько может людей погибнуть.

- От жары с ума посходили. Скоро начнут кур и овец дома держать и в ванной резать.

- Вечеринка – огонь.

- А кто-то в этот момент мог по-настоящему гореть.

- Запрещено разведение огня в городе, правильно вызвали! Всегда идиоты найдутся – мангал развести.

- Мангал одноразовый... Небольшой ветер, маленькая искра, и этих трех пожарок не хватит.

- Это в моем общежитии произошло, на 1-м и 2-м этаже такой дымоган был, ничего не видно было!

- Была у бабушки на Глинки, вот уже собралась домой, как смотрю в 25-м доме с балкона дым идет. Вызвали пожарных, а там, оказывается, шашлы на балконе в мангале жарили!

... Правда, позже выяснилось, дело тут все-таки не в шашлыках.

- Никто их не жарил, - пояснили соседи. – Одинокий отец с двумя детьми уехали куда-то, а каким образом загорелся мангал, остается загадкой. Пожарные сказали, что там что-то вроде дымовой шашки было.

ИСТОЧНИК KP.RU