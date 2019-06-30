Под Красноярском мужчина копал колодец и нашел боевой снаряд

СЕГОДНЯ 13:18 2019-06-30T13:26:28+03:00

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Под Красноярском мужчина рыл колодец, а выкопал мину. Об этом сообщили наши коллеги с ТВК со ссылкой на очевидцев.

Как оказалось, все произошло в воскресенье, 30 июня, в поселке Суворовский. Соседи рассказывают: у хозяина участка были проблемы с водопроводом. Поэтому решил обзавестись колодцем. Копнул, а там снаряд. Тут же вызвал спасателей. Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали владельца участка и жителей соседних домов. Территория была оцеплена. Также в Суворовский подъехали полиция и карета «скорой».

Позже выяснилось: раньше неподалеку проходили учения, падали снаряды. И, возможно, один из них не взорвался. Теперь саперы увезут его подальше от Красноярска и уничтожат.

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ИСТОЧНИК KP.RU