В Красноярске заканчивается голосование в фотоконкурсе «Красавица в погонах»

СЕГОДНЯ 11:57 2019-06-30T11:59:30+03:00

Кто же попадет в финал? Скоро узнаем!

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Последний день голосования. Решающий! Сегодня. 30 июня. Еще можно оставить свой голос за самую красивую сотрудницу дорожной полиции. Выбор предстоит сделать читателям «Комсомолки».

Фотоконкурс «Красавица в погонах» проводится на сайте kp.ru в преддверии Дня ГИБДД, который отмечается 3 июля. Из двадцати участниц только три попадут в финал. И очень скоро станут известны имена победительниц. А пока продолжаем знакомить с нашими очаровательными участницами.

Капитан полиции Наталья Филиппова службу в МВД проходит с декабря 2005 года. В подразделение ГИБДД перешла в 2016 году. В настоящее время работает в должности старшего инспектора в центре автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП ОДД) ГИБДД ГУ МВД по Красноярскому края.

Наталья в дорожной полиции работает с 2016 года Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

- С начала несения службы работала в подразделениях, не связанных с ГИБДД, - рассказала Наталья «Комсомольской правде» - Красноярск. – В последствие стала интересна работа в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Занимаюсь воспитанием дочки и сына, стараюсь сделать все, чтобы из жизни была интересной. Вместе любим выезжать на природу и с пользой проводить свободное время.

Напомним, что три участницы, набравшие наибольшее количество голосов и станут победительницами фотоконкурса. Второго июля в пресс-центре «Комсомольской правды» (Красноярск, ул. Никитина 3 «Б») в 17.00 им вручат подарки от «Комсомолки» и наших партнеров.

Обладательница первого места также получит в подарок фотосессию от профессионального фотографа «Комсомольской правды» и интервью на радио.

Генеральный партнер проекта - клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».

Проголосовать за участниц конкурса можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU