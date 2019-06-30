2019-06-30T07:53:53+03:00
Происшествия

Красноярцев предупредили о перекрытии федеральной трассы Р-255 из-за паводка в Иркутской области

Объезда нет!
Ася ЖУКОВА
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Красноярцев предупредили о перекрытии федеральной трассы Р-255 из-за паводка в Иркутской области. Фото: ГИБДД 24, соцсети.Красноярцев предупредили о перекрытии федеральной трассы Р-255 из-за паводка в Иркутской области. Фото: ГИБДД 24, соцсети.
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Главная федеральная трасса Р-255 «Сибирь» НовосибирскКемеровоКрасноярскИркутск перекрыта. Об этом предупредили жителей края в пресс-службе ГУ МЧС России.

- В связи с резким подъемом воды в реках в районе поселка Тулун перекрыто движение на участке 1477 - 1496 километра автомобильной дороги. Объезда нет!

Всего из-за сильных ливней и последовавших за ними паводков закрыто движение на трассе Р-255 «Сибирь» - в пяти районах. Есть опасность подмывания мостов, сообщили в официальной группе ГИБДД в соцсети:

- На обочинах скопилось большое количество легковых и грузовых автомобилей. Движение перекрыто в Тулуне сразу в трех направлениях: на Иркутск, Братск и Тайшет.

Водителей просят в ближайшее время воздержатся от поездок в Иркутскую область на автомобиле/поезде. Если есть возможность, опасный период лучше переждать в местах отдыха или кемпинга, рекомендуют дальнобойщикам. Главное - не оставаться на трассе в непростой ситуации длительное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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