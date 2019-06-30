Парк «Гремячая грива» стали патрулировать полицейские на велосипедах

СЕГОДНЯ 07:24 2019-06-30T07:24:50+03:00

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В красноярском парке «Гремячая грива» заработал полицейский велопатруль. Теперь за порядком здесь следят двое инспекторов на «байках».

Напомним, ранее полицейские на велосипедах начали дежурить на набережной и острове Татышев. А теперь вот – «Гремячая грива». Территория зеленая, большая, пешком все не обойдешь, на автомобиле передвигаться нельзя. Так что велосипеды оказались настоящей находкой. С их помощью можно легко и оперативно добраться до любого уголка парка.

Мы же напоминаем: для посетителей «Гремячей гривы» действуют свои правила. На территории запрещено разводить костры, курить, распивать спиртное, слушать громкую музыку, кататься на квадроциклах, мотоциклах и лошадях.

Если пришли с собакой, она должна быть на поводке (бойцовые породы – в намордниках). Нельзя допускать питомцев на детские и спортивные площадки, заходить с ними в павильоны и туалеты. Обязательно убирать за собаками.

И последнее: если вы пешеход, не заходите на велодорожки, это может быть опасно!

ИСТОЧНИК KP.RU