2019-06-30T06:32:22+03:00
Происшествия

Экстренное предупреждение объявило МЧС в связи с грозами и шквалистым ветром

Будьте осторожны!
Ася ЖУКОВА
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Экстренное предупреждение объявило МЧС в связи с грозами и шквалистым ветром.Экстренное предупреждение объявило МЧС в связи с грозами и шквалистым ветром.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае резко ухудшится погода, возможна гроза с градом и сильным ветром. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону:

- Днем 30 июня и 1 июля в центральных и южных районах ожидаются ливни, грозы, град, местами крупный. При грозах – порывы ветра до 15-18 метров в секунду, местами до 25. К тому же сильная жара, днем плюс 30-35 градусов.

В столице края воскресенье выдастся пасмурным. Во второй половине дня синоптики обещают небольшой дождь, тоже с грозой. Ветер 3-8 метров в секунду, кое-где до 14-18 метров. Воздух прогреется до плюс 28-30 градусов.

Важно: на нескольких реках края после ливней формируются дождевые паводки. Уровень реки Кан (у города Канска) повысится до отметки в 410 сантиметров и больше. На реке Уда (у села Чунояр) – до отметки в 570 сантиметров. На Бирюсе (у села Почет) – до 550 сантиметров.

- Кроме того, 30 июня – 1 июля - резкое повышение уровня воды на реке Тасеева (у поселка Машуковка) – до отметки в 600 сантиметров, - сообщают на сайте Среднесибирского УГМС. – Ожидается затопление низин, населенных пунктов, социально значимых объектов, размыв дорог по берегам рек Кан, Тасеева, Усолка, Агул, Уда, Бирюса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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