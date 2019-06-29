С 1 июля пять районов Красноярска останутся без горячей воды

СЕГОДНЯ 16:05 2019-06-29T16:05:50+03:00

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Жители сразу пяти районов в Красноярске с 1 по 9 июля останутся без горячей воды. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, в этом году это последние испытания трубопроводов. Горячей воды не будет у жителей Центрального, Железнодорожного, Свердловского, части Кировского и Октябрьского районов.

Кроме того, во время испытаний с 1 по 2 июля на нескольких улицах ограничат дорожное движение. Участки, где трубопроводы особенно изношены, будут огорожены.

- Это сделано для того, чтобы, в случае выхода воды на поверхность, минимизировать возможные риски для горожан, - пояснили в пресс-службе СГК.

Напомним, в краевом центре во время испытаний дважды прорывало трубопроводы. На улице Юности и 9 Мая пострадали припаркованные автомобили. Поэтому и было принято решение усилить меры безопасности.

Кроме того, гидравлические испытания будут проводить ночью, так как в это время интенсивность движения транспорта ниже. Это касается Центрального района.

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Благодаря испытаниям выявляются слабые места трубопроводов, участки, которые нуждаются в первоочередной замене (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU