«Можно подцепить заразу»: красноярцев попросили не купаться в фонтанах

СЕГОДНЯ 14:42 2019-06-29T15:49:25+03:00

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«Уважаемые родители! Поговорите со своими детьми, что нельзя купаться в фонтане! Из-за них отключают его!», - в одном из городских пабликов появилось это сообщение. Его автор приложил фото для наглядности. На них детвора радостно плюхается в фонтане. Одни только разулись и топают ногами по воду, другие и вовсе разделись до трусов – купаются. Жарко же. Всех тянет к воде, чтобы хоть немного охладиться.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю предупреждают – купание в фонтане грозит серьезными последствиями.

- Изначально в фонтаны подается водопроводная вода, - рассказали специалисты ведомства «Комсомольской правде» - Красноярск. – Но в процессе эксплуатации фонтанов вода обновляется недостаточно часто, она не очищается и не обеззараживается. В жару в воде фонтанов быстро размножаются микроорганизмы. А еще в воду попадает мусор, листья, пыль, насекомые, а также в них могут купаться бездомные животные, птицы. Рекомендуем избегать подобных развлечений и не подвергать себя и своих детей риску.

В фонтанах не такая чистая вода, как может показатьсяФото: Мария ЛЕНЦ

Водные процедуры в фонтане чреваты серьезными заболеваниями – острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, коньюктивитами. Но самая главная опасность – это энтеровирусные и ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А и многие другие «бяки».

А кто гарантирует, что ребенок не упадет на мокрой поверхности. Может даже голову разбить. И были ведь такие случаи.

- Как-то раз наблюдала картину, ребенок прыгнул в фонтан возле дворца труда и рассек лоб, кровищи было, - вспоминает красноярка Наталья. - Да там можно всякую заразу еще подцепить.

А если током ударит? Ведь к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветка.

Поэтому не стоит рисковать своим здоровьем, а уж тем более, детей. Лучше купаться в специальных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU