Участница фотоконкурса «Красавица в погонах»: «Хочу быть полезной обществу!»

СЕГОДНЯ 10:55 2019-06-29T10:56:46+03:00

Юлия 7 лет работает в дорожной полиции Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

Юлия Миколенко работает в дорожной полиции уже семь лет

Изменить размер текста: A A

Осталось всего два дня до окончания голосования в фотоконкурсе «Красавица в погонах». Напоминаем, он проводится на сайте «Комсомолки» в преддверии Дня ГИБДД, который отчается 3 июля. Двадцать участниц, и каждая работает в дорожной полиции, с замиранием сердца ожидают результатов. Ведь только три из них попадут в финал. Все зависит от активности болельщиков. Их активности.

Ну а мы пока продолжаем знакомить наших читателей с очаровательными участницами.

Юлии Миколенко 31 год. И семь лет она работает в центре автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП ОДД) ГИБДД ГУ МВД по Красноярскому края.

Какой нарушитель устоит? Сразу оплатит все штрафы! Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

- Всегда хотела быть полезной обществу, - рассказала Юлия «Комсомольской правде» - Красноярск. - С детства мечтала служить закону. А самая моя большая поддержка и опора в жизни – это моя семья.

Все работы Юлия много времени отдает спорту. Ее самое большое увлечение - катание на сноуборде.

Голосование продлится по 30 июля включительно. Имена финалисток будут опубликованы на сайте kp.ru 1 июля. А 2 июля в пресс-центре «Комсомольской правды» (Красноярск, ул. Никитина 3 «Б») в 17.00 состоится торжественное награждение победительниц, во время которого им вручат подарки от «Комсомолки» и наших партнеров.

Обладательница первого места также получит в подарок фотосессию от профессионального фотографа «Комсомольской правды» и интервью на радио.

Генеральный партнер проекта - клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».

Сама Юлия всегда соблюдает правила ПДД Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

Проголосовать за участниц конкурса можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU