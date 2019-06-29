Участница фотоконкурса «Красавица в погонах»: «Хочу быть полезной обществу!»
Осталось всего два дня до окончания голосования в фотоконкурсе «Красавица в погонах». Напоминаем, он проводится на сайте «Комсомолки» в преддверии Дня ГИБДД, который отчается 3 июля. Двадцать участниц, и каждая работает в дорожной полиции, с замиранием сердца ожидают результатов. Ведь только три из них попадут в финал. Все зависит от активности болельщиков. Их активности.
Ну а мы пока продолжаем знакомить наших читателей с очаровательными участницами.
Юлии Миколенко 31 год. И семь лет она работает в центре автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП ОДД) ГИБДД ГУ МВД по Красноярскому края.
Какой нарушитель устоит? Сразу оплатит все штрафы! Фото: УГИБДД по Красноярскому краю
- Всегда хотела быть полезной обществу, - рассказала Юлия «Комсомольской правде» - Красноярск. - С детства мечтала служить закону. А самая моя большая поддержка и опора в жизни – это моя семья.
Все работы Юлия много времени отдает спорту. Ее самое большое увлечение - катание на сноуборде.
Голосование продлится по 30 июля включительно. Имена финалисток будут опубликованы на сайте kp.ru 1 июля. А 2 июля в пресс-центре «Комсомольской правды» (Красноярск, ул. Никитина 3 «Б») в 17.00 состоится торжественное награждение победительниц, во время которого им вручат подарки от «Комсомолки» и наших партнеров.
Обладательница первого места также получит в подарок фотосессию от профессионального фотографа «Комсомольской правды» и интервью на радио.
Генеральный партнер проекта - клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».
Сама Юлия всегда соблюдает правила ПДД Фото: УГИБДД по Красноярскому краю
Проголосовать за участниц конкурса можно по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU