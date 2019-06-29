Жительница Хакасии после романтического свидания украла деньги у своего кавалера

СЕГОДНЯ 10:17 2019-06-29T10:17:56+03:00

А он взял, да и заявил в полицию

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Житель деревни Ковыльная (Усть-Абаканский район Хакасии) обратился в дежурную часть с заявлением о краже. Из его дома пропали 17 тысяч рублей. На место происшествия сразу выехали оперативники.

Выяснилось, что за день до кражи к хозяину дома в гости приехала его знакомая из Черногорска. Судя по всему, пару связывали романтические отношения. После совместно проведенного вечера 35-летняя гостья решила остаться ночевать. Мужчина был только рад. Только когда он уснул, его даме сердца стало скучно. Она начала изучать быт своего кавалера и неожиданно наткнулась на его кошелек. Внимательно изучила содержимое, переложила деньги в свою сумочку, а чужое портмоне забросила за кровать и сама вскоре уснула. Утром галантный мужчина вызвался отвезти возлюбленную в Черногорск. Долго искал кошелек, но решил, что сам куда-то запрятал и начал скорее собираться. После возвращения снова принялся за поиски. Бесполезно. Тут он и заподозрил что-то неладное.

- Полицейским удалось установить местонахождение злоумышленницы, - рассказали в пресс-службе МВД Хакасии. - В кабинете следователя районной полиции она пояснила, что не смогла устоять, увидев крупную сумму денег. В разговоре женщина сообщила, что похищенные денежные средства потратила на личные нужды.

Так отношения погубила корысть. Возлюбленного потеряла, да еще и срок в колонии светит. За кражу ей грозит до пяти до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU