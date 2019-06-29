Ни билетов, ни денег: почти 90 тысяч рублей лишился житель Норильска при покупке авиабилетов через интернет

СЕГОДНЯ 07:29 2019-06-29T07:29:43+03:00

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Житель Норильска лишился крупной суммы денег при покупке авиабилетов на непроверенном сайте. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой полиции.

С заявлением в дежурную часть обратился 58-летний мужчина, который рассказал, что стал жертвой аферистов. Он заказал авиабилеты на одном из сайтов, а после перечислил почти 90 тысяч рублей. Но остался без билетов и без денег.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, данные злоумышленника устанавливаются, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю. – Напоминаем, что следует пользоваться только сайтами авиакомпаний, которые продают авиабилеты через защищенные платежные системы.

Мошенники, орудующие на непроверенных сайтах, привлекают покупателей привлекательной ценой. Стоимость билетов в разы ниже. Но в итоге люди теряют больше, чем хотели сэкономить. Совет: При покупке билетов сверяйте стоимость предлагаемых билетов с ценой, которая указана на официальном сайте авиаперевозчика. Билеты не должны быть дешевле.

ИСТОЧНИК KP.RU