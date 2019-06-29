«Большой брат»: в Красноярске устанавливают еще 19 камер видеофиксации нарушений ПДД

СЕГОДНЯ 06:28 2019-06-29T06:28:08+03:00

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В Красноярске установили дополнительные камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в городской администрации.

Камеры будут фиксировать нарушения на Щорса, Семафорной, Павлова, Высотной, 60 лет Октября. Еще одна появится на Коммунальном мосту. А также «око большого брата» установят на перекрестках:

- Красноярский рабочий - Корнетова;

- Свободный - Красномосковская;

- Партизана Железняка - Октябрьская;

- Матросова - 60 лет Октября;

- Шахтеров - Березина;

- Молокова - Авиаторов;

- Матросова - Семафорная;

- Тотмина - Юшкова;

- Алексеева - Авиаторов;

- Мичурина - Волгоградская;

- Свердловская - Базайская.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, еще по одному комплексу видеофиксации установят в Норильске, Ачинске, Канске, Минусинске, Сосновоборске и на дороге Красноярск - Енисейск.

До 30 июня новые камеры будут работать в режиме тестирования. Специалистам необходимо убедиться, что приборы соответствуют установленным стандартам и техническим требованиям. А с 1 июля уже начнут штрафовать нарушителей. Водители, примите к сведению!

ИСТОЧНИК KP.RU