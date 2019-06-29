«Большой брат»: в Красноярске устанавливают еще 19 камер видеофиксации нарушений ПДД
В Красноярске установили дополнительные камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в городской администрации.
Камеры будут фиксировать нарушения на Щорса, Семафорной, Павлова, Высотной, 60 лет Октября. Еще одна появится на Коммунальном мосту. А также «око большого брата» установят на перекрестках:
- Красноярский рабочий - Корнетова;
- Свободный - Красномосковская;
- Партизана Железняка - Октябрьская;
- Матросова - 60 лет Октября;
- Шахтеров - Березина;
- Молокова - Авиаторов;
- Матросова - Семафорная;
- Тотмина - Юшкова;
- Алексеева - Авиаторов;
- Мичурина - Волгоградская;
- Свердловская - Базайская.
Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, еще по одному комплексу видеофиксации установят в Норильске, Ачинске, Канске, Минусинске, Сосновоборске и на дороге Красноярск - Енисейск.
До 30 июня новые камеры будут работать в режиме тестирования. Специалистам необходимо убедиться, что приборы соответствуют установленным стандартам и техническим требованиям. А с 1 июля уже начнут штрафовать нарушителей. Водители, примите к сведению!
ИСТОЧНИК KP.RU