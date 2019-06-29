Красноярский спортсмен стал чемпионом Европы по смешанному боевому единоборству ММА

СЕГОДНЯ 05:27 2019-06-29T05:27:12+03:00

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Красноярский спортсмен Игорь Глазков стал чемпионом Европы по смешанному боевому единоборству ММА. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили Крайспорте.

Чемпионат и первенство Европы по смешанному боевому единоборству ММА проводился в Италии. На протяжении пяти дней более трехсот бойцов из 35 стран боролись за медали. Причем, в этом году соревнования впервые прошли под эгидой объединенной федерации IMMAF/ WMMAA.

В итоге в весовой категории до 93 килограммов победил представитель Красноярского края Игорь Глазков. В финальном поединке он одолел Кирилла Андреева из Финляндии. Бронзовые медали завоевали Андреас Кнутссон из Швеции и Бегай Паулин из Франции.

Общий итог чемпионата: россияне заняли первое общекомандное место в медальном зачете. В копилке нашей сборной пять золотых медалей, три серебряные и одна бронзовая. На втором месте сборная Бахрейна (пять золотых наград и одна бронзовая). Третье место заняла команда Украины (две золотые, две серебряные и три бронзовые награды).

ИСТОЧНИК KP.RU