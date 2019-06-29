2019-06-29T04:26:27+03:00
Общество

В красноярском микрорайоне Солнечный отремонтируют пешеходный мост, который когда-то признали бесхозным

Местные жители ликуют!
Ольга КОСТИНА
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Мост отремонтируют Фото: vk.com/krasnoyarskrfМост отремонтируют Фото: vk.com/krasnoyarskrf
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В Красноярском микрорайоне Солнечный начали ремонтировать пешеходный мост в районе дома № 7 на проспекте Молодежный. Планируется привести в порядок лестницы, заменить покрытие и ограждения. Помимо этого, сделают освещение и кровлю из поликарбоната. Возле пешеходного моста в направлении центра появится парковочный карман и остановочный павильон.

Напомним, этот мост уже не раз становился «героем» отрицательных новостей. В октябре 2015 года про него писали в криминальной хронике. Тогда школьники перебросили через перила бездомного. Мужчина разбился насмерть.

«После этого трагического случая мы совместно с жителями Солнечного начали разбираться, почему мост уже много лет никто не ремонтировал, по нему попросту опасно ходить. Оказывается, мостом вообще никто не занимается, он бесхозный», - написал на своей страничке в Facebook депутат Александр Глисков.

Раньше мост считался бесхозным Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Раньше мост считался бесхозным Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Депутат направил соответствующие запросы, в итоге ситуацией заинтересовалась прокуратура. Было установлено, что пешеходный мост действительно является бесхозным объектом. Нет собственника – нет ремонта. Ни текущего, ни капитального. Следовательно, не обеспечивается «надлежащее техническое состояние».

Прокурор Советского района обратился в суд с исковым заявлением к департаментам городского хозяйства и муниципального имущества и земельных отношений администрации с требованием обязать поставить мост на учет. Что и было сделано.

Как сообщили в городской администрации «Комсомольской правде» - Красноярск, решение о ремонте моста приняли еще в апреле. Аукцион был объявлен в мае. Завершение работ запланировано на сентябрь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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