Для красноярского драмтеатра Пушкина построят еще два здания

СЕГОДНЯ 15:07 2019-06-28T15:07:15+03:00

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Для Красноярского драматического театра имени Пушкина построят еще два здания, сообщает интернет-издание newslab.ru со ссылкой на министра культуры края Аркадия Зинова. Сегодня он встречался с труппой театра и сообщил им новости. В одном здании разместится дополнительная Малая сцена со зрительным залом на 118 мест. А на крыше одного из новых корпусов планируется разместить сценическую площадку для досуговых мероприятий, перформансов, эскизов и читок пьес в летнее время.

По словам Аркадия Зинова, это непременно станет толчком для развития экспериментальных постановок и инновационных проектов, требующих использования новейших технологий и нового сценического пространства.Правда, где именно появятся два корпуса драмтеатра, не уточняется. Там, где он находится – на проспекте Мира, 71 и 73, нельзя вести никакого строительства: это исторический центр города, а соседние здания находятся под охраной государства.

ИСТОЧНИК KP.RU