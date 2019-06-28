2019-06-28T14:52:48+03:00
Общество

В Красноярске после «прямой линии» с президентом начали строить детский сад

Речь идет о микрорайоне Солнечном
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске после «прямой линии» с президентом начали строить детский сад. Фото: "Наш мкр. Солнечный"В Красноярске после «прямой линии» с президентом начали строить детский сад. Фото: "Наш мкр. Солнечный"
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«На месте школы и садика в 3-м микрорайоне Солнечного начались строительные работы. Возможно, начали строить детский садик, т.к. сейчас СК занялся изучением стройки в 3-м микрорайоне». Такое сообщение появилась в социальной сети, в группе «Наш мкр. Солнечный».

Напомним, что 20 июня состоялась «прямая линия» с главой государства, во время которой жительница микрорайона , молодая мама Ксения Бессонова рассказала социальной инфраструктуре: нет садика, школы, дороги и парка. И только новостройки появляются одна за другой. Сразу же после этого на место выехали губернатор края и глава города. И пообещали: все будет и в самое ближайшее время. К слову, инфраструктурой, точнее ее отсутствием заинтересовался и краевой следственный комитет.

И вот, прошло чуть больше недели, как стройка разморозилась и на месте вырытого давным-давно котлована вновь заработала строительная техника. В департаменте городского строительства подтвердили, что работы на самом деле возобновились. Хотя прямого указания подрядчику мэрия не давала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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