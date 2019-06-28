Авиакомпания Azur Air отказалась кормить пассажиров: красноярская прокуратура предупредила о последствиях

СЕГОДНЯ 12:41 2019-06-28T12:41:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Авиакомпания Azur Air объявила, что с 1 июля перестает кормить своих пассажиров тех рейсов, продолжительность которых составляет менее пяти часов. При этом самих пассажиров, которые приобретали билеты заранее, никто о таких изменениях не предупреждал. Естественно, новость вызвала у них недоумение.

Красноярская транспортная прокуратура провела проверку, насколько решение руководства авиакомпании соответствует федеральному законодательству. Нарушения – налицо.

- По результатам проверки Красноярским транспортным прокурором генеральному директору ООО «АЗУР эйр» объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона. И разъяснена административная ответственность за правонарушения, предусмотренные ч.3 ст.14.1.2 и ч.1 ст.14.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе надзорного ведомства.

В апреле этого года самолеты авиакомпании дважды совершили аварийную посадку из-за возникших на борту технических неисправностей. Причем оба совершали рейсы из Красноярска в Таиланд.

ИСТОЧНИК KP.RU