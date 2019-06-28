2019-06-28T11:54:15+03:00
Конкурсы и тесты

Квартира мечты на Ладо Кецховели: в Красноярске выбирают самую лучшую «однушку» от застройщика

…по мнению читателей «Комсомолки»
Ольга КОСТИНА
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Квартира от застройщика «ГК СтройИнновация» Фото: с сайта ЦИАНКвартира от застройщика «ГК СтройИнновация» Фото: с сайта ЦИАН
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На сайте kp.ru продолжается голосование в конкурсе «Битва однушек!». Напомним, читателям «Комсомолки» из десяти представленных предстоит выбрать самую лучшую квартиру, на их взгляд, квартиру от застройщика. О каждой мы расскажем подробно.

Итак, сегодня квартира от застройщика «ГК СтройИнновация».

Немного о самом застройщике: с 2016 года специализируется на строительстве многоквартирных домов, зданий и сооружений, следует всем современным требованиям к объектам, создавая их в уникальном и неповторимом архитектурном стиле.

Конкурсантка - квартира расположена на 3 этаже (3 36,07 м²) в ЖК «Innovation (Инновация)». Стоимость - 2 272 410 рублей.

ЖК «Innovation (Инновация)» - это дом класса «Комфорт+» с монолитным железобетонным каркасом. Расположен в Железнодорожном районе на улице Ладо Кецховели. Продуманные и функциональные планировки квартир, охраняемый двор, высокое качество строительства и отделки, хорошая инсоляция.

Инфраструктура - в подземной части расположена автопарковка, первые два этажа занимают коммерческие площади под кафе, магазины, фитнес-центр, двухуровневая дворовая площадка, места для отдыха, огороженный периметр с пропускной системой, круглосуточная охрана, консьерж.

Парковка – подземная и гостевая.

Напоминаем, проголосовать за квартиру мечты можно до 26 августа на сайте krsk.kp.ru. Итоги - 29 августа. В финал попадет «однушка», набравшая наибольшее количество голосов.

Награждение - 30 августа. Застройщик идеальной квартиры получит диплом и подарки от «Комсомольской правды» - Красноярск, а также от наших партнеров.

Информация о квартирах с сайта ЦИАН.

Подробности на странице конкурса по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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