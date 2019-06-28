Банк УРАЛСИБ в Красноярске провел интеллектуальную викторину для партнеров

СЕГОДНЯ 11:11 2019-06-28T11:11:09+03:00

Им рассказали о новой программе для семей с детьми

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Банк УРАЛСИБ в Красноярске провел ипотечный квиз с партнерами – агентствами недвижимости. В интеллектуальной викторине приняли участие восемь риэлтерских компаний города. Цель мероприятия – ознакомить партнеров с изменениями в ипотечных программах УРАЛСИБА.

Сотрудники Банка рассказали о новой программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми. Процентная ставка с учетом субсидирования в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 №1711 составляет 5,49 % годовых. В случае оформления кредита по двум документам –5,99 % годовых.

Программа действует для семей с двумя и более детьми, где второй и последующие дети рождены в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Срок кредитования – от 3 до 30 лет. Минимальный размер первоначального взноса – 20% от стоимости недвижимости. Досрочное погашение кредита возможно без штрафов.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ можно в отделениях Банка в Красноярске, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

ИСТОЧНИК KP.RU