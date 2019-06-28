2019-06-28T11:08:50+03:00
Конкурсы и тесты

Участница фотоконкурса «Красавица в погонах» с детства мечтала работать в полиции

Сейчас Светлана Филатова является одной из сотрудниц дорожной полиции
Ирина КИРШЕВА
Поделиться:
Светлана Филатова полтора года работает в дорожной полиции Фото: УГИБДД по Красноярскому краюСветлана Филатова полтора года работает в дорожной полиции Фото: УГИБДД по Красноярскому краю
Изменить размер текста:

Светлана Филатова из Красноярска с детства грезила «полицейской романтикой». И ее мечта исполнилась.

- С детства точно знала, что хочу связать свою жизнь с погонами, служба в органах вызывала интерес, - рассказала Светлана «Комсомольской правде» - Красноярск. - Полицейская романтика манила своей доблестью, честью и отвагой. Соцгарантии, стабильная работа, карьерный рост, мужчины в полицейской форме, порядок, справедливость, а главное - желание знать и уметь больше чем другие. И я выбрала службу в ОВД.

Уже полтора года Светлана работает в УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю в должности аналитика второй категории отдела ОАРиПБДД (вольнонаемный сотрудник).

В свободное от работы время в ее расписании – бег, катание на роликах, танцы и чтение книг. А еще она любит водить машину и знакомиться с новыми людьми. Очень гордится своей семьей – она у нее очень большая и разносторонняя. Мама занимает должность ведущего архитектора в одной из солидных организаций и большинство городских зданий – это ее проекты. Отчим - юрист по гражданским делам. Бабушка и дедушка сейчас на заслуженном отдыхе. Сестра - студентка, дядя - начальник охраны, а тетя кассир. Сама Светлана с трех лет занималась эстрадно-народными танцами, играла в баскетбол, участвовала в различных конкурсах. Хорошо владеет английским и узбекским языками. Не так давно взялась за изучение немецкого языка.

Светлана часто участвует в различных конкурсах Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

Светлана часто участвует в различных конкурсах Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

Светлана Филатова – одна из участниц фотоконкурса «Красавица в погонах», который «Комсомолка» проводит в преддверии профессионального праздника Госавтоинспекции. День ГИБДД отмечается 3 июля.

Напоминаем, что проголосовать за участниц фотоконкурса можно по 30 июня включительно. Результаты станут известны 1 июля, а 2 числа ждем трех финалисток на торжественное награждение в 17.00 в пресс-центр «Комсомольской правды» (Красноярск, ул. Никитина 3 «Б»).

Победительницам вручат подарки от «Комсомолки» и наших партнеров. Обладательницу первого места ожидает особый сюрприз.

Генеральный партнер проекта - клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».

Проголосовать за участниц конкурса можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Квартира мечты на Ладо Кецховели: в Красноярске выбирают самую лучшую «однушку» от застройщика
Банк УРАЛСИБ в Красноярске провел интеллектуальную викторину для партнеров
В Красноярске будут судить убийцу иркутского предпринимателя
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
Жительница Красноярска трижды через интернет продала несуществующую машинку
В Енисейске установят памятник вертолету МИ-2
Реконструкция кинотеатра «Родины» в Красноярске может стать предметом судебного разбирательства
В Красноярском крае построят 14 спортивных объектов
Горняки подарили красноярскому селу детский праздник
Деревни отрезаны стихией. После сильных дождей в Красноярском крае начались подтопления
597 красноярских выпускников окончили школу с золотой медалью
Студент обвинил руководство СФУ в отчислении по политическим мотивам
«Голос был, как у крупного чиновника!»: красноярцев разводит на деньги телефонный мошенник под видом вице-мэра
На первом же открывшемся в Красноярске пляже запретили купаться