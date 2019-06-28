2019-06-28T10:17:20+03:00
Происшествия

В Красноярске будут судить убийцу иркутского предпринимателя

Расследование заказного преступления длилось 6 лет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске будут судить убийцу иркутского предпринимателяВ Красноярске будут судить убийцу иркутского предпринимателяФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске будут судить пособника и исполнителя убийства иркутского предпринимателя, которое было совершено в 2013 году. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, житель Иркутска занимался бизнесом в нашем городе и, видимо, кому-то перешел дорогу.

Следствие установило, что совершить убийство вызвался 31-летний житель Бурятии. А привез его в Красноярск на личном автомобиле 26-летний житель Иркутска, который знал о готовящемся преступлении, следовательно, являлся пособником.

Расследование вела следственная группа первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по краю. Еще в ходе предварительного следствия обвиняемые согласились сотрудничать в обмен на определенные условия, которые и были выполнены сторонами.

- В связи с этим в отношении каждого уголовные дела выделены в отдельные производства. И с представлением об особом порядке проведения судебного разбирательства и вынесения судебного решения будут направлены в Ленинский районный суд города Красноярска, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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