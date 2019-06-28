СЕГОДНЯ 09:13 2019-06-28T09:13:09+03:00

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С 27 июня 2019 года Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования. Минимальная ставка при сумме кредита от 5 миллионов рублей включительно теперь составляет 9,7 % годовых и распространяется на следующие программы:

- на приобретение готового жилья;

- на покупку строящегося жилья;

- на рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков;

- на программу «Легкий старт»

В среднем, снижение ипотечных ставок составило 0,25-1,5 процентного пункта. При сумме кредита до 5 миллионов рублей по ипотечной программе на приобретение готового жилья и на цели рефинансирования ставки составляют от 10,4% годовых, на покупку строящегося жилья – от 10,6% годовых. Для сотрудников предприятий и организаций бюджетной сферы, зарплатных клиентов, действующих и бывших заемщиков Банка УРАЛСИБ ставки составят от 10,25%. Требования к ипотечным заемщикам остались без изменений.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ИСТОЧНИК KP.RU