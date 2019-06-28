Жительница Красноярска трижды через интернет продала несуществующую машинку

СЕГОДНЯ 07:59 2019-06-28T07:59:51+03:00

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Жительница Красноярска трижды через интернет продала несуществующую швейную машинку, причем придумывать новые схемы ей не пришлось. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города, в дежурную часть одна за другой обратились три женщины, которые пожаловались, что стали жертвами интернет-аферистки.

На одном из сайтов они нашли нужный им товар – многофункциональную швейную машинку по очень демократичной цене. Их не насторожило, что продавец потребовала полную предоплату. Сначала перевели деньги, но товар так и не получили – все попытки дозвониться до продавца оказались напрасными.

Полиция вычислила мошенницу, ею оказалась 32-летняя гражданка, которая ранее судимостей не имела. Но затем выяснилось, что в ее биографии немало криминальных эпизодов. Так, женщина умудрилась вынести из арендованной квартиры мебель на сумму более 100 тысяч рублей. А еще взяла в долг у знакомой такую сумму же на операцию несуществующей подруги. Гражданка получила три года лишения свободы условно и должна возместить весь ущерб потерпевшим.

ИСТОЧНИК KP.RU