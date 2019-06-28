СЕГОДНЯ 07:41 2019-06-28T07:41:23+03:00

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В Енисейске установят памятник вертолету МИ-2. С площадкой уже определились – в сквере у здания аэровокзала города. Но получить списанный вертолет было не так просто. Поэтому совет территориального общественного самоуправления «Аэропорт» обратился к главе Енисейского района Сергею Ермакову с просьбой посодействовать в этом вопросе.

Глава района идею общественников поддержал и помог решить вопрос довольно быстро. Так что в настоящее время идет оформление документов на отработавшую свой век крылатую машину. А затем ее почистят, покрасят, наведут внешний лоск и установят на постамент, а рядом сделают памятную доску с указанием заслуг воздушного перевозчика.

Откуда у жителей Енисейска такое отношение к вертолетам? Это вполне объяснимо: на северной территории воздушное сообщение играет важную роль. Туда, где нет поездов, дорог и мостов, может добраться только вертолет – и пассажиров увезет, и грузы. И пока на «большой земле» строят скоростные магистрали, здесь северян по старой доброй привычке выручают вертолеты.

ИСТОЧНИК KP.RU