В Красноярском крае построят 14 спортивных объектов

СЕГОДНЯ 05:55 2019-06-28T05:55:01+03:00

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В Красноярском крае в этом году построят 14 спортивных объектов. Об этом сообщает министерство спорта региона. Работы уже начались в рамках региональной госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». 6 объектов на стадии проектирования, еще для 8 подыскивают подрядчиков. Заказчиком выступает Управление капитального строительства. И еще 1 объект будет построен по заказу спортивной школы олимпийского резерва по регби «Енисей-СТМ».

В Курагинском районе появится крытая спортивная площадка с залом 36 х 24 метра. В Сухобузимском районе – физкультурно-оздоровительный комплекс с залом 36 х 18 метров для хореографии и борьбы и с тренажерным залом. В Минусинске – плавательный бассейн. В селе Верхнепашино Енисейского района – биатлонный комплекс на 10 мишенных установок и другие. В июле пройдут торги на проектирование объектов в Боготоле, Канске и Туруханске.

В ближайшее время определят подрядчиков по строительству физкультурно-спортивного центра в Солонцах. Кроме того, в рамках госпрограммы построят трамплины на Николаевской сопке, продолжится возведение регионального центра по регби спорткомплекса «Авангард».

ИСТОЧНИК KP.RU